CBo Territoria : beau succès de l'option de paiement du dividende en actions

CBo Territoria : beau succès de l'option de paiement du dividende en actions









Crédit photo © CBOTerritoria

(Boursier.com) — L'Assemblée générale de CBo Territoria du 3 juin a décidé de verser un dividende au titre de l'exercice 2019 de 0,23 euro par action. Elle a offert aux actionnaires une option entre le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles de la société. Le prix de l'action nouvelle remise en paiement du dividende était fixé à 3,02 euros.

Cette option pour le paiement du dividende en actions CBo Territoria a retenu l'intérêt d'une large majorité de ses actionnaires : 68% des droits à option ont été exercés en faveur d'un paiement en actions à l'issue de la période d'option, ouverte du 10 au 24 juin 2020 inclus.

Cette opération permet à CBo Territoria de renforcer ses fonds propres à hauteur de 5,3 millions d'euros dans un contexte économique international fragilisé par la crise sanitaire. Elle témoigne de la fidélité et de la confiance d'une grande majorité des actionnaires dans la résilience et la stratégie de développement du Groupe , estime la direction du groupe réunionnais.

Cette opération entraînera la création de 1.785.664 actions ordinaires nouvelles représentant 4,89% du nouveau capital après augmentation.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations de ces nouvelles actions sur le marché Euronext Paris interviendront le 30 juin 2020. Les actions ainsi émises porteront jouissance courante et comporteront les mêmes droits et restrictions que les actions ordinaires en circulation, tels que décrits dans les statuts de la société.

Suite à cette opération, le capital de CBo Territoria sera désormais composé de 36.502.394 actions représentant 36.502.394 droits de vote théoriques et 36.265.310 droits de vote réels (hors actions auto-détenues).

Le paiement du dividende en numéraire d'un montant total de 2.539.330 euros interviendra également le 30 juin.