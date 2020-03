CBo Territoria : baisse de l'endettement, hausse du dividende

Crédit photo © CBOTerritoria

(Boursier.com) — CBo Territoria dévoile ce matin un Résultat net Part du Groupe ressort à 12 ME, en hausse de 15,5% par rapport à 2018.

Le bilan fait ressortir une hausse de la trésorerie de 21,1 ME à 43 ME, contre 21,9 ME fin 2018, et un endettement en recul de 20,2 ME à 250,1 ME. Après remboursement de l'OCEANE le 2 janvier 2020, la trésorerie ressort à 28,7 ME (+ 31,0% par rapport à fin 2018) et l'endettement recule de 39,4 ME à 231,2 ME.

Au 31 décembre 2019, l'ANR ressort en hausse de + 1,6% sur 12 mois à 202 ME, soit 6,09 Euros/action et 5,62 Euros/action dilué. Après remboursement de l'OCEANE le 2 janvier 2020, l'ANR atteint 206,6 ME, en progression de + 3,9% par rapport au 31 décembre 2018, soit 5,96 Euros/action et 5,79 Euros/action dilué.

CBo Territoria proposera à l'Assemblée Générale du 3 juin, le versement d'un dividende de 0,23 Euro par action (contre 0,22 Euro en 2018, soit + 4,6%).

CBo Territoria a proposé des reports d'échéances pour les PME et TPE les plus affectées par la crise. Pour les entreprises de construction qui sont mobilisées sur les différents projets du Groupe, CBo Territoria travaille avec elles au cas par cas.