CBo Territoria : activité Promotion dynamique en 2021

(Boursier.com) — CBo Territoria annonce avoir réalisé une activité commerciale satisfaisante en 2021 soutenue en Promotion par des succès dans le résidentiel privé et social, et une vente importante dans le tertiaire. Au niveau de la Foncière, conformément à l'accord cadre de 2019 avec la SHLMR/Action Logement, les prochaines cessions en bloc interviendront fin 2022.

Dans l'activité Promotion, les revenus progressent de 12,5% à 316 ME tandis que les réservations augmentent de 13,3% à 162 ME. Parallèlement, l'activité de Foncière a connu en 2021 une activité limitée en cessions de logements anciens (32 lots vs 89 lots en 2020) compte tenu du faible parc de logements cessibles aux particuliers et de l'absence de cessions en bloc à la SHLMR/Action Logement, conformément à l'agenda des cessions liées au protocole d'accord dont la prochaine acquisition est programmée en 2022 (118 logements).

Le groupe publiera son chiffre d'affaires annuel le 16 février après-bourse.