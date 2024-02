CBO Territoria : 84,9 ME de chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, CBO Territoria délivre un chiffre d'affaires consolidé de 84,9 millions d'euros, en croissance de +3,4%.

Dans le détail, la foncière tertiaire diversifiée (commerces, bureaux, locaux d'activité, restauration & loisirs) enregistre une très forte croissance de ses revenus locatifs bruts en 2023 : +8% à 25,5 ME. CBo Territoria a poursuivi les cessions de ses actifs résidentiels entraînant un recul progressif des loyers bruts enregistrés (1,7 ME en 2023 contre 2,2 ME en 2022).

Par ailleurs, le Groupe a connu cette année une activité de Promotion résidentielle soutenue, en ligne avec la dynamique commerciale de 2021 et 2022. CBo Territoria a livré 68 lots et poursuivi les travaux de nombreux programmes désormais commercialisés en quasi-totalité, en bloc ou au détail (395 lots en cours à fin décembre4). Parallèlement, le Groupe qui se montre globalement prudent en matière de lancements commerciaux, a connu une activité commerciale en demi-teinte selon les produits et la clientèle. Au total, le backlog résidentiel ressort à 29 ME (41,9 ME à fin décembre 2022).

En 2023, le chiffre d'affaires Promotion s'établit à 58,1 ME, en croissance de +1,5% sur un an (57,2 ME en 2022).