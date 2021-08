CBO Territoria : 36,4 ME de chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires de CBO Territoria est de 36,4 millions d'euros, soit un recul de -3,9% par rapport à 2020 (37,8 ME), mais avec une composition plus favorable au résultat courant.

Les revenus locatifs bruts sont de 11 ME pour le pôle Foncière, en progression de +5,1%. Les revenus locatifs bruts des actifs tertiaires atteignent 9,2 ME, soit une hausse de +5,7%. Les actifs Habitat, typologie de biens dont le Groupe se désengage, affichent un recul de -3,7% de leurs loyers bruts à 1,3 ME.

Pour le pôle Promotion, après deux années de pic d'activité portées par le tertiaire (VEFA du plus grand Leroy Merlin de la Réunion) et par la commercialisation de terrains Habitat fortement recherchés, le chiffre d'affaires de la Promotion retourne, au 1er semestre, à un niveau courant d'activité. Les ventes sont ainsi de 23 ME. Elles reculent de -10,2%, sur des niveaux conformes aux prévisions avec un mix produits à plus forte valeur ajoutée.

CBO Territoria rappelle qu'à La Réunion, face à la crise sanitaire, les commerces non essentiels des centres commerciaux de plus de 10.000 m2 ont été fermés pendant 6 semaines. Par ailleurs, un couvre-feu et une limitation de la circulation impactant la restauration et certains commerces, ont été mis en place. Ces différentes mesures ont eu des effets sur un nombre limité des locataires du Groupe.