CBo Territoria : 1ère pierre

(Boursier.com) — Présent à Mayotte depuis 2016, CBo Territoria y poursuit son développement, avec la pose de la 1ère pierre d'un ensemble commercial, futur actif immobilier de 7 900 m2 SU qui sera détenu à 100% par le groupe. Projet structurant pour Mayotte, l'équipement bénéficie d'une position centrale stratégique sur l'Île : à la croisée des routes départementales reliant le nord, le sud et l'ouest du territoire, le nouveau centre commercial répond à un déficit d'équipement commercial moderne de l'île. Baptisé Ylang Ylang, ce nouveau centre commercial verra le jour au 2nd semestre 2023. Il accueillera un supermarché Carrefour (Groupe GBH), les enseignes Mr Bricolage, Batimax, C'TAM (Groupe Cananga), et une galerie commerciale de 17 boutiques. L'investissement global représente 24 ME. Ce projet, porté par CBo Territoria, a pu se concrétiser avec l'appui financier de l'Agence Française de Développement (AFD) et la Banque des Territoires.

La construction du centre commercial Ylang Ylang traduit une forte ambition environnementale en matière de conception du bâtiment, d'équipements, de gestion des eaux pluviales et de réduction des déchets. La conception thermique entend respecter le référentiel Mayénergie Plus (charte de l'ADEME) et vise l'obtention d'un label BREEAM (méthode de construction environnementale). Le projet porte également une ambition sociale à travers la démarche d'anticipation des recrutements avec les futurs commerçants au travers du partenariat avec les acteurs du service public de l'emploi, destiné à optimiser les retombées économiques au profit des habitants de la commune de Tsingoni et du centre-ouest de l'île. En continuité du centre commercial, CBo Territoria projette sur un terrain de 2,8 Ha dont il est propriétaire, le développement de projets tertiaires en promotion ou en développement pour alimenter la Foncière.