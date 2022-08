CBI signe un accord de partenariat stratégique avec Chain Games, éditeur de jeux Skill-Based et Play-to-Earn

(Boursier.com) — CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES annonce avoir conclu des accords de partenariat avec Chain Games, éditeur de jeux Skill-Based (jeux dans lesquels les joueurs paient un droit d'entrée pour jouer contre d'autres joueurs pour gagner des prix en fonction de leurs performances) et Play-to-Earn (jeux dans lesquels une partie des revenus est allouée entre les joueurs selon leurs niveaux respectifs) sur la blockchain.

Les accords portent sur plusieurs volets dont le principal est la création d'espaces dédiés à ces jeux et le développement de contenus dans AlphaVerse, avec une redevance de licence de 2 millions de dollars US au profit de CBI ; un accord de conseil sur 5 ans visant au business development dans le domaine de la blockchain aux termes duquel Chain Games recevra 1,5 million d'actions CBI; et différentes modalités permettant à CBI d'acquérir jusqu'à 2,5% du capital de Chain Games d'ici le 31 décembre 2022.

Le premier volet porte sur le développement dans AlphaVerse d'univers, de jeux et de contenus dédiés aux jeux Skill-Based et Play-to-Earn. Chain Games a acquis un espace virtuel dans le hub d'AlphaVerse par remise à CBI de 2 M$ payés en tokens Chain Games. Cet espace virtuel (Arena), est située dans le Hub, le point central d'AlphaVerse, et est accessible à tous. Cette Arena sera principalement consacrée aux jeux skill-based et play-to-earn et aux NFTs issues du catalogue de Chain Games. Chain Games développera également son propre univers dédié à de plus grands jeux Skill-Based et Play-to-Earn. Cet univers sera relié au Hub central d'AlphaVerse et proposera notamment des contenus propriété de Chain Games et des NFTs sous licences. Dans ces espaces virtuels, les revenus seront partagés entre CBI et Chain Games en fonction de la provenance des joueurs.

Pour le deuxième volet de ce partenariat, les parties ont convenu d'un contrat de consulting centré sur le business development. CBI entend s'appuyer sur l'expertise et le réseau de Chain Games pour favoriser le développement de son écosystème blockchain. Le plan d'action sur 5 ans prévoit notamment l'identification et l'organisation de rencontres avec des partenaires potentiels et notamment : des studios de développement, spécialistes marketing, partenaires stratégiques. Pour ce contrat de conseil, Chain Games recevra 1,5 millions d'actions CBI et des jetons CRYSTAL, la cryptomonnaie d'AlphaVerse.

Enfin, jusqu'au 31 décembre 2022, CBI dispose également d'une option lui permettant d'acquérir jusqu'à 2,5% du capital de Chain Games, sur la base d'une valorisation de Chain Games à définir. L'accord prévoit aussi différents cas pouvant donner lieu à prise de participation sur des bases similaires jusqu'au 31 décembre 2022, dans des limites strictement encadrées par le contrat et en fonction des ressources disponibles de CBI.

Adam Barlam. CEO of Chain Games, a déclaré : "Après avoir vu la démonstration live du metaverse AlphaVerse et la qualité du monde qui sera ouvert prochainement, nous savions que nous devions nous associer avec l'équipe CBI! AlphaVerse, le métaverse de CBI, est de loin le plus évolué de ceux que nous avons pu tester, et nous sommes très heureux de pouvoir y développer notre Arène Chain Games et notre île Chain Games. L'opportunité de pouvoir recruter des joueurs dans le métaverse et sur la plateforme Chain Games est très importante, et nous nous réjouissons à l'avance de contribuer à améliorer de manière significative l'expérience multi-joueurs ".

Pour Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général de CBI : "Je suis ravi d'associer CBI avec Chain Games et son équipe talentueuse, et de mettre en place ces accords stratégiques permettant de créer de nouveaux contenus pour AlphaVerse. Le modèle de développement de jeux skill-based et play-to-earn sur la blockchain, qui permettent notamment aux joueurs de mesurer leurs performances au au sein de jeux à succès existants, de combat mais aussi des jeux solo ou de courses de voitures, a toute sa place au sein d'AlphaVerse. Les autres initiatives et le modèle de rémunération choisis illustrent aussi les nouvelles possibilités offertes par la blockchain et l'écosystème cryptos. Ce sont des initiatives qui nous intéressent particulièrement et notre objectif est d'utiliser ce type de modèle économique dans d'autres domaines d'activité de la blockchain."