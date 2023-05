CBI signe un accord de partenariat avec le São Paulo Football Club

(Boursier.com) — CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES annonce la signature d'un accord stratégique avec le Sao Paulo Football Club pour créer un monde spécifique pour le club au sein de l'univers "Football at AlphaVerse" dédié au football.

Le São Paulo FC fait partie des meilleurs et des plus importants clubs brésiliens, avec un palmarès comprenant des championnats, des coupes et des millions de supporters dans le monde entier.

Le monde virtuel de Football at AlphaVerse, axé sur la diffusion de contenus audiovisuels, de mini-jeux et d'expériences communautaires, se prête particulièrement bien à la création d'un monde dédié au football, où les contenus vidéo et les communautés joueront un rôle prépondérant.

Football at AlphaVerse met en oeuvre une nouvelle approche de ce sport universel. Ce monde dédié au football est ouvert. La création d'un compte peut être effectuée indépendamment de l'utilisation des crypto-monnaies.

Dans le monde dédié au São Paulo FC, les visiteurs pourront évoluer dans différents sites virtuels de leur club préféré. Les contenus audiovisuels couvriront l'équipe professionnelle, l'équipe féminine, les équipes de jeunes et, plus généralement, les actualités du club. Il permettra également des échanges entre supporters et des passerelles entre le monde virtuel et le monde réel, telles que l'octroi d'avantages physiques, comme des billets gratuits ou des maillots signés, par exemple. Des collections d'objets virtuels développées en partenariat avec le club seront également disponibles, ainsi que des mini-jeux.

Le stade Cícero Pompeu de Toledo, également connu sous le nom de Morumbi Stadium, avec plus de 66.000 places, sera reproduit en 3D. Les supporters pourront acheter des sièges virtuels, donnant accès à de nombreuses opportunités dans la vie réelle (y compris la possibilité de gagner des billets pour des matchs réels) ou dans le monde virtuel (allocation de NFT, mini-jeux, et plus encore). Le centre d'entraînement du São Paulo FC, berceau de générations de talents du football mondial, sera également reproduit en 3D pour la première fois, offrant aux visiteurs une expérience unique avec le club.

"Nous sommes ravis de développer ce projet avec l'équipe de CBI. Pour nous, c'est une excellente opportunité d'offrir à nos fans de nouvelles expériences et de générer de nouvelles sources de revenus pour notre club", a déclaré Wladimir Castro, directeur de l'innovation du São Paulo FC.

"S'associer avec le São Paulo FC est un honneur et une étape majeure pour Crypto Blockchain Industries, ainsi qu'un symbole de notre engagement envers l'excellence. Nous sommes ravis de nous associer à un tel club prestigieux et avons hâte d'exploiter le pouvoir de la technologie pour stimuler l'innovation dans l'industrie du sport et, plus important encore, améliorer l'expérience des fans tout en restant fidèles aux valeurs de ce grand club et de ses supporters." a ajouté Frédéric Chesnais, PDG de CBI.