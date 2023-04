CBI & Real Betis Balompié signent un accord de partenariat pour Football At AlphaVerse

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries (CBI) et le Club de football du Real Betis ont conclu un accord pour créer, dans le monde "Football at Alphaverse" (FAV), un univers virtuel d'AlphaVerse dédié au Club de Football de Séville.

CBI recréera une version digitale de l'univers du Real Betis dans lequel les fans et les supporters du Club du monde entier pourront se rencontrer, rester informés et profiter d'expériences uniques.

Dans le nouvel univers virtuel, les fans pourront se déplacer à travers différents espaces en 3D, du stade Benito Villamarín, avec ses plus de 60.000 sièges, à la cité du sport Luis del Sol et la nouvelle cité sportive Dos Hermanas ainsi que dans la ville de Séville permettant ainsi aux fans du monde entier de profiter d'une nouvelle expérience de proximité avec le Club. Les visiteurs auront la possibilité d'acheter des actifs numériques ainsi que des produits et des services réels.

Avec cet univers du Real Betis, CBI vise à fournir aux fans et aux supporters du club un espace où ils pourront se rencontrer, se connaître, profiter d'expériences uniques et rester informés des dernières nouvelles du club. CBI prévoit le lancement de ce premier monde " verdiblanco " dans le métaverse pour la saison 2023/24 en s'appuyant sur la collaboration technique de 60 développeurs spécialisés dans le secteur des jeux vidéo et du Web3.

Le PDG du Real Betis, Ramón Alarcón, se félicite de la signature de cet accord avec une entreprise internationale émergente dans le secteur de la technologie et du divertissement. "Le nombre d'entreprises qui souhaitent lier leur marque au Real Betis ne cesse de croître et cela nous donne une grande satisfaction. Il s'agit d'une entreprise internationale, moderne et innovante qui vise à recréer un grand univers numérique du Réal Betis dans lequel tout le monde aura sa place. Ce sera sans aucun doute une bonne occasion pour tous nos fans de profiter de nouvelles expériences d'un point de vue différent et de n'importe où dans le monde".

CBI a également salué la signature d'un accord qui, selon son PDG Frédéric Chesnais, représente une "étape très importante "pour l'entreprise. "Unir nos forces avec le Real Betis est un honneur et une étape majeure pour Crypto Blockchain Industries, ainsi qu'un symbole de notre engagement envers l'excellence. Nous sommes ravis de joindre notre marque à un si grand club et nous sommes impatients de tirer parti de la puissance de la technologie pour stimuler l'innovation dans l'industrie sportive et, plus important encore, améliorer l'expérience des fans tout en préservant l'essence de ce grand club et de ses fans", a-t-il commenté.

Le club et CBI annonceront bientôt plus de détails sur les expériences qui seront hébergées sur la plateforme et les étapes que les fans devront suivre pour rejoindre l'univers numérique du Real Betis.