CBI : projet de cotation du jeton $FAV

(Boursier.com) — CBI a annoncé le projet de cotation de $FAV, nouveau jeton dédié à l'univers "Football at Alphaverse". Le projet de cotation du CBI comprend ChilizX ainsi que d'autres échanges centralisés et décentralisés. Crypto Blockchain Industries fait ainsi état de la conclusion d'un accord pour coter, courant 2023, le jeton $FAV sur la plateforme d'échange Chiliz. $FAV est le jeton utilitaire pour l'univers "Football at AlphaVerse" dédié au football. La plateforme d'échange Chiliz est spécialisée dans la cotation du jeton Chiliz ($CHZ) et des jetons Socios dédiés aux fans des clubs de football, avec plus de 40 clubs partenaires. Les jetons de Manchester City, Barcelone FC, PSG, Galatasaray, Juventus ou Inter Milan sont déjà cotés sur Chiliz.

11 milliards d'unités du jeton $FAV ont été créées. La cotation sur la plateforme Chiliz interviendra par une mise directe sur le marché d'une première série de jetons $FAV, dans une proportion initiale qui n'excédera pas 10% du total de jetons $FAV créés, soit 1,1 milliard de jetons $FAV. La cotation interviendra potentiellement dès la finalisation de la revue de l'ensemble des aspects techniques et juridiques, dans le courant de l'année calendaire 2023 selon CBI, qui rappelle que le jeton $FAV aura des fonctionnalités telles que la réalisation de microtransactions dans les univers, la participation à des quêtes ou à des mini-jeux, l'achat de NFTs, l'animation de programme de parrainage, l'accès à des réductions sur des achats ou encore le gain de jetons FAV en liaison avec la créativité ou l'engagement des utilisateurs, à la manière d'une carte de fidélité.