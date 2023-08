CBI : partenariat stratégique avec Chiliz

(Boursier.com) — CBI , entreprise technologique française qui développe un nouveau monde virtuel (métaverse) appelé AlphaVerse, prévu pour être lancé plus tard cette année, a annoncé qu'elle allait intégrer Football at AlphaVerse (FAV), sa plateforme de divertissement interactive en 3D intégrant l'IA et dédiée au football, sur la Chiliz Chain. Les deux entreprises collaboreront également pour apporter de nouvelles utilisations aux détenteurs de Fan Tokens de Socios.com dans l'univers FAV. Chiliz est le principal fournisseur de blockchain pour l'industrie mondiale du sport. Les Fan Tokens de Socios sont des jetons utilitaires associés à la plateforme Socios.com, offrant aux fans la possibilité d'acquérir des droits de vote et d'accéder à des récompenses et expériences uniques, notamment en interagissant avec les équipes de football et en participant à des initiatives d'engagement des fans alimentées par des tokens.

Football at AlphaVerse (FAV) sera au centre de la collaboration stratégique entre Chiliz Labs et CBI. FAV est une plateforme 3D free-to-play dédiée au football et développée par CBI sous licences officielles accordées par des clubs de football. De nombreux clubs de premier plan du monde entier, tels que Real Betis, Real Sociedad, São Paulo FC, ont déjà signé pour faire partie de l'écosystème FAV, et plus de détails seront révélés au quatrième trimestre 2023 et au début de 2024, lorsque FAV et les différentes FanZones ouvriront leurs portes. Dans FAV, les joueurs peuvent explorer des environnements dédiés au football et à ses clubs, rencontrer d'autres fans, créer et découvrir du contenu exclusif. Football at Alphaverse devient ainsi une véritable plateforme pour les passionnés de football du monde entier. Les joueurs peuvent également jouer à des mini-jeux, en solo ou en multijoueur, et collecter des récompenses. Les joueurs vivront également des expériences uniques et personnalisées, puisqu'il s'agit d'un monde créé "Par les joueurs et pour les joueurs ". Les joueurs peuvent collectionner de nombreux NFT, basés sur des trophées, des événements, des sièges dans les reproductions 3D des stades. En fonction de leur activité dans le jeu et de leurs NFT, les joueurs peuvent gagner des récompenses dans le monde réel, telles que des billets pour des matchs, des maillots, l'accès à des rencontres avec des joueurs ou des expériences exclusives.

Football à AlphaVerse est un univers où les utilisateurs peuvent aussi créer et partager leur propre contenu. Les joueurs et les créateurs ne sont pas perçus comme de simples spectateurs dans le monde, ils sont en mesure d'avoir un impact sur le monde. Ce faisant, Football at Alphaverse "offre un environnement numérique unique, où la relation passionnée entre les joueurs, les fans et le football se recoupe et où de nouvelles expériences uniques sont créées". Dans Football at AlphaVerse, les fans pourront utiliser le jeton utilitaire $FAV, qui sera créé sur la blockchain Chiliz et sur la blockchain Binance BNB. L'offre maximale est de 11 milliards d'unités $FAV, ces unités seront progressivement mises à la disposition des utilisateurs. Le partenariat créera également de nouvelles utilisations pour les détenteurs de Fan Tokens sur l'application Socios.com de Chiliz, qui pourront jouer à des jeux et participer à des compétitions dans l'univers FAV, ainsi qu'accéder à des avantages exclusifs, notamment des produits numériques et des prix. Les jetons $FAV seront également associés à certains Fan Tokens. Chiliz Chain vise à devenir "le lieu où les marques et les équipes explorent de nouvelles façons innovantes de rassembler les fans et les communautés grâce à la technologie Web3 et aux Fan Tokens".

"L'innovation continue stimulera la croissance de l'écosystème Chiliz Chain, avec Chiliz Labs, l'accélérateur et l'incubateur de projets de blockchain axés sur le sport doté d'un budget de 50 millions de dollars, au coeur de cette démarche. Le partenariat avec CBI annonce le ton pour les annonces futures de Chiliz Labs, avec de nouveaux projets sportifs basés sur la technologie Web3 qui seront dévoilés dans les prochains mois, notamment des plateformes communautaires axées sur les récompenses et l'engagement, des plateformes de jeux sociaux, des plateformes de contenu basées sur l'IA, des objets de collection sportifs numériques de haute qualité en 3D et des billets NFT", ajoutent les partenaires.