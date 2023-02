CBI : L'augmentation de capital pour accélérer le développement d'AlphaVerse dans l'univers du football a été entièrement souscrite

(Boursier.com) — CBI a réalisé avec succès une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour des actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions. Le montant brut de l'émission des ABSA est de 4.891.749,60 euros, montant porté à un maximum de 7.745.270,20 euros en cas d'exercice intégral des BSA.

Il est précisé que des souscriptions, pour un montant cumulé de 988.870,80 euros, ont été réalisées dans le cadre d'une garantie de souscription conclue par CBI en cours d'opération sur 25% de l'opération et ont fait l'objet d'une rémunération à hauteur de 8%.

Cette offre n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Pour Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général et Fondateur de CBI : "Cette levée de fonds va nous permettre d'accélérer le développement de notre coeur d'activité, AlphaVerse dans l'univers du football avec des partenaires de premier plan. Nous remercions tous les actionnaires, existants ainsi que ceux qui nous rejoignent, pour leur contribution à l'avancement d'AlphaVerse dont la saison 2 sera ouverte prochainement."

L'opération a été réalisée par voie d'émission de 6.114.687 ABSA au prix unitaire de 0,80 euro, comprenant chacune une action nouvelle et un bon de souscription d'actions. À chaque Action Nouvelle émise sera attaché un bon de souscription (BSA) dont les caractéristiques sont les suivantes :

-3 BSA permettent la souscription d'une action ordinaire à un prix d'exercice unitaire de 1,40 euro, jusqu'au 31 mars 2024 ;

-les BSA seront admis à la négociation sur Euronext Growth ce 9 février 2023 sous le code ISIN FR001400D0X2.

Cette levée de fonds va permettre :

-d'accélérer le développement d'AlphaVerse, le métaverse ouvert et connecté basé sur la blockchain de CBI. Grâce à son Hub, l'emplacement central d'AlphaVerse, présenté en septembre 2022 après plus d'une année de développement, AlphaVerse combine de nombreux univers différents, offrant chacun une expérience différente. Développés par CBI dans le cadre de licences accordées par les clubs avec partage des revenus, les mondes s'appuient sur un modèle Free-to-Play. Chaque monde reproduit le stade du club en 3D, au coeur d'un monde digital dédié au club avec, par exemple un musée, des écrans géants permettant la diffusion par le club de contenus exclusifs, de nombreux mini-jeux pour tous et des magasins virtuels. Chaque place dans ces stades digitaux est un NFT qui offre des avantages dans la vie réelle. Les détenteurs peuvent y afficher une photo ou un message, participer à des jeux exclusifs, gagner des maillots, des places pour des matches du club et de nombreux autres lots. CBI propose à ces clubs de foot partenaires un accès de premier plan au Web3 et entend offrir à chaque supporter une expérience en ligne unique.

Cette allocation devrait représenter 65% du produit de l'émission ;

-de saisir des opportunités de développement de nouveaux jeux en partenariat avec des studios externes et/ou de procéder à des acquisitions ciblées de sociétés de la blockchain ou pouvant s'y développer.

Cette allocation devrait représenter environ 20% du produit de l'émission ;

-de constituer une réserve pour de futures acquisitions en lien avec l'écosystème blockchain et de financer l'activité courante de la société.

Cette allocation devrait représenter environ 15% du produit de l'émission.