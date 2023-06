CBI annonce la première collection NFT de football sur AlphaVerse

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries (CBI), une entreprise leader dans le domaine de la blockchain, annonce le lancement très attendu de sa première collection NFT de Football sur AlphaVerse, qui sera disponible sur le marché Binance NFT pendant l'été 2023.

CBI, réputée pour ses solutions innovantes en matière de blockchain, a activement développé l'univers Football at AlphaVerse (FAV), un monde numérique révolutionnaire dédié au football et qui met en avant les clubs, les joueurs et les fans. Le monde numérique en 3D de Football at AlphaVerse créera et lancera des collections exclusives de NFT capturant l'essence de l'expérience, permettant aux utilisateurs de détenir des souvenirs inoubliables liés au football.

Chaque NFT offrira des avantages réels tels que des maillots et des billets de match, ainsi que des avantages distincts et une utilité au sein de l'écosystème AlphaVerse, donnant accès à des événements exclusifs, des stades virtuels, des interactions avec les joueurs et bien plus encore. Cette intégration des NFTs et du monde du football marque une transformation significative de l'engagement des fans, plongeant les supporters dans un univers numérique sans précédent. Le lancement de cette collection NFT constitue une étape importante, offrant aux fans et aux collectionneurs une occasion unique de partager leurs actifs numériques préférés sur le thème du football.

Binance NFT, reconnue pour sa plateforme de premier plan et sa vaste communauté, offre un lieu idéal aux amateurs et collectionneurs pour découvrir, échanger et interagir avec les NFTs FAV.

CBI prévoit de lancer et de lister la première série de NFTs FAV sur le marché Binance NFT pendant l'été 2023. La première édition proposera une édition limitée de 3 000 NFTs, chacun au prix de 50 dollars américains. Cette collection exclusive captivera les passionnés de football, leur permettant de posséder une partie de l'histoire de leurs clubs préférés grâce à des places dans des stades numériques offrant de nombreux avantages différents. De plus, chaque acheteur recevra un cadeau exclusif par le biais d'une distribution ultérieure.

Le lancement des NFTs FAV sur le marché Binance NFT améliorera encore l'expérience de la communauté mondiale du football, permettant aux fans de se connecter et de participer à un marché numérique dynamique.

Plus de détails sur le lancement des NFTs FAV sur le marché Binance NFT, y compris les dates spécifiques et des informations supplémentaires sur la collection, seront annoncés dans les mois à venir.

Suivez les mises à jour sur le site officiel de CBI à l'adresse www.cbicorp.io.