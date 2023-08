Cava, fort !

(Boursier.com) — Cava bondissait hier soir de 9% après bourse à Wall Street. La chaîne de restaurants méditerranéens a publié en effet un bénéfice supérieur aux attentes de marché pour son deuxième trimestre. Le groupe se montre prudent compte tenu de l'environnement actuel de consommation, mais il envisage des profits plus élevés cette année. La chaîne a été introduite en bourse en juin sur le NYSE. Sur le trimestre clos début juillet 2023, Cava a affiché des revenus de 173 millions de dollars en vive augmentation de 27% en glissement annuel, pour un bénéfice net positif de 21 cents par action, à comparer à une perte de 6,23$ un an avant. Depuis l'IPO du 14 juin, le titre avait plus que doublé, pour une capitalisation supérieure à 5 milliards de dollars. La chaîne de restauration rapide table, pour l'année, sur des marges des restaurants d'au moins 23%, soit trois points de pourcentage de plus qu'en 2022. La croissance des ventes des restaurants comparables est attendue entre 13 et 15%, après une hausse de 14,2% l'année dernière.