Catharina Richter prend la direction du Centre de Compétences Cyber d'Allianz

Catharina Richter prend la direction du Centre de Compétences Cyber d'Allianz









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Catharina Richter sera nommée responsable mondiale du Centre de Compétence Cyber du groupe Allianz à compter du 1er juin 2020. Le Centre de Compétence Cyber (CoC) élabore les lignes directrices en matière de souscription et de cadre pour les cyber-risques au sein du groupe Allianz. Il est intégré à Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), l'assureur des risques industriels et de spécialités du groupe Allianz et fournisseur de longue date de solutions d'assurance cyber aux entreprises. Catharina Richter reportera directement à Thomas Sepp, Directeur de la Souscription des Spécialités (Chief Underwriting Officer Specialty) et membre du Conseil d'Administration d'AGCS.

Catharina Richter (54 ans) vient d'Allianz SE, où elle est actuellement directrice de la réglementation digitale, chargée d'élaborer une stratégie réglementaire pour la digitalisation du groupe Allianz et de faire évoluer le débat sur la réglementation et la supervision dans le domaine du cyber. Juriste de formation, elle a rejoint Mondial Assistance (aujourd'hui Allianz Partners) en 2000 en tant que General Counsel, puis directrice de la distribution et des solutions juridiques en Europe pour Allianz Global Investors et directrice de la gestion de la réglementation d'Allianz SE. Dans son nouveau rôle de directrice mondiale du Centre de Compétence Cyber, Catharina Richter succède à Emy Donovan qui avait quitté AGCS l'année dernière.

Le Centre de Compétence Cyber (CoC) a été créé en 2018 et se concentre sur la coordination et l'alignement des cyber-expositions et des assurances dans le segment des assurances IARD à l'échelle du groupe. Parmi les projets récents, on peut citer le développement d'une nouvelle approche de souscription visant à clarifier les risques liés aux cyberattaques ("cyber silencieux") dans les polices IARD commerciales, la gouvernance et l'harmonisation des produits d'assurance cyber par le biais d'un libellé de référence et la création d'un réseau mondial de prestataires de services pour les clients d'Allianz détenteurs d'une assurance cyber.