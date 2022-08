Caterpillar : ventes décevantes au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Caterpillar , le géant américain des engins de chantier, perd du terrain avant bourse à Wall Street, le groupe ayant publié pour le deuxième trimestre des revenus en augmentation de 11% en glissement annuel à 14,2 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 3,18$. Le consensus de place était logé à 14,35 milliards de dollars de recettes et environ 3$ de bpa ajusté. Les problèmes de supply chain et la suspension des opérations russes ont pesé sur l'activité trimestrielle. La marge opérationnelle s'est contractée, avec la croissance des coûts sociaux et de fret. La marge recule ainsi à 13,6%, contre 13,9% sur la même période, un an avant.