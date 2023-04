Caterpillar : un premier trimestre solide

(Boursier.com) — Caterpillar dévoile des résultats en forte hausse, dopés par une demande soutenue pour ses engins de chantier. Le géant américain a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un bpa ajusté de 4,91$, contre 2,88$ un an plus tôt, et 3,82$ de consensus. Le résultat opérationnel a bondi de 47% à 2,73 Mds$ pour des ventes de 15,9 milliards de dollars (+17%). L'augmentation des dépenses d'infrastructure aux États-Unis a maintenu ses carnets de commandes pleins et atténué le coup de la hausse des coûts de fabrication. Ses clients énergétiques, aux prises avec des machines vieillissantes et une capacité de production restreinte, ont également passé plus de commandes de pièces et de moteurs alors que les activités de forage augmentaient avec la hausse des prix du pétrole et du gaz. Il y a eu "une demande saine au cours du premier trimestre", a déclaré le directeur général, Jim Umpleby. Considéré comme un baromètre de l'économie mondial, Caterpillar est toujours très suivi par la communauté financière.