Caterpillar : troisième trimestre meilleur qu'attendu

(Boursier.com) — Caterpillar dépasse également les attentes des analystes au troisième trimestre. Le fabricant d'équipements de construction et d'exploration minière a réalisé sur les trois mois clos fin septembre un bpa ajusté de 2,66 dollars contre 1,52 dollar un an plus tôt et 2,20$ de consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 25% à 12,4 milliards de dollars contre 11,84 Mds$ attendus.

Le groupe, dont l'activité est considérée comme un baromètre de l'économie, a bénéficié d'une hausse de la demande de construction en Amérique du Nord et d'une hausse des prix du pétrole et des matières premières qui incite les clients à commander davantage d'équipements alors qu'ils augmentent leur production. Les revenus issus de l'activité des industries de la construction, la principale division de Caterpillar, ont augmenté de 30% pour atteindre 5,26 milliards de dollars.

"Notre équipe mondiale continue d'exécuter notre stratégie à long terme pour une croissance rentable tout en travaillant pour atténuer les défis de la chaîne d'approvisionnement alors que nous servons nos clients", a déclaré le directeur général, Jim Umpleby. "Nos résultats du troisième trimestre reflètent une hausse des ventes et des revenus dans nos trois principaux segments et dans toutes les régions".