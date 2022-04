Caterpillar : résultats plus élevés qu'attendu mais la Chine inquiète

(Boursier.com) — Caterpillar recule avant-Bourse à Wall Street malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché. Le géant américain des engins de chantier, généralement perçu comme un baromètre de l'économie, a annoncé une hausse de 14,3% de son chiffre d'affaires à 13,6 milliards de dollars grâce à la croissance de l'activité du secteur de la construction et à la hausse des prix des matières premières, qui dopent les ventes d'équipements lourds. Son bpa a atteint 2,88$ contre 2,87$ un an plus tôt et un consensus logé à 2,60$.

Caterpillar a déclaré qu'il continuait d'anticiper de nouvelles hausses de prix pour compenser les coûts de fabrication en 2022, ce qui contribuera à améliorer ses marges au second semestre par rapport au premier. Mais les opérateurs s'inquiètent aussi de la forte baisse de l'activité en Chine. Caterpillar avait connu de "bonnes années" en 2020 et 2021 là-bas et s'attendait à revenir davantage aux niveaux de 2019 cette année, a déclaré à 'Bloomberg' le directeur financier, Andrew Bonfield. "Maintenant, nos attentes sont légèrement inférieures à cela... Dans l'ensemble, la bonne nouvelle pour nous est que la demande est si forte ailleurs que toute baisse en Chine nous permet d'approvisionner réellement d'autres clients dans le monde".