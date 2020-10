Caterpillar résiste à la crise

(Boursier.com) — Caterpillar a battu le consensus de profits au troisième trimestre, malgré la baisse de la demande. Sur le trimestre clos en septembre, le bénéfice par action est ressorti à 1,22$, en retrait de moitié en glissement annuel mais supérieur de 4 cents au consensus. Les revenus se sont effondrés de 23% à 9,9 milliards de dollars, contre un consensus de 9,8 milliards. La marge opérationnelle a décliné à 10% contre 15,8% un an plus tôt. Le groupe a terminé le trimestre avec 9,3 milliards de cash et plus de 14 milliards de dollars de sources de liquidités.