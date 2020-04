Caterpillar résiste à la crise

(Boursier.com) — Caterpillar a annoncé pour le premier trimestre un bénéfice net de 1,09 milliard de dollars soit 1,98$ par titre, contre 1,88 milliard de dollars un an plus tôt. Les revenus se sont établis quant à eux à 10,6 milliards de dollars, contre 13,5 milliards un an plus tôt et 11,1 milliards de consensus. Le bpa comprend des éléments non récurrents, dont un gain de 38 cents sur le règlement d'une obligation de pension et un autre de 31 cents sur un bénéfice lié à la réforme fiscale américaine. Le consensus FactSet était de 1,69$ de bpa. Le groupe de l'Illinois, concepteur d'équipements miniers et de construction, réduit ses dépenses face à la crise. A mi-avril, 75% des sites de production opéraient. Certains sites fermés du fait de la crise sanitaire ont rouvert. Le groupe ne propose pas de guidance pour 2020 du fait des incertitudes actuelles.