Caterpillar : les ventes s'envolent, mais attention...

(Boursier.com) — Caterpillar , le géant américain des engins de chantiers, a dépassé les attentes sur le trimestre clos. Le chiffre d'affaires a bondi de 22% au deuxième trimestre, la demande pour les produits de construction du groupe ayant augmenté malgré la hausse des prix. Le chiffre d'affaires total a donc grimpé à 17,32 milliards de dollars, porté par la hausse des ventes dans ses trois principaux segments. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un chiffre d'affaires de 16,5 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté de 5,55 dollars par action a dépassé le consensus de 4,6$ des analystes. Le groupe d'Irving, au Texas, est rappelons-le souvent considéré comme un indicateur de l'économie mondiale. Il a sans doute profité sur la période du soutien de l'administration Biden apporté aux dépenses d'infrastructures. "Nos résultats reflètent une demande saine et continue alors que nous avons atteint une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires", a déclaré le CEO de 'Cat', Jim Umpleby.

Caterpillar, connu pour ses bulldozers et autres engins de construction, a augmenté à plusieurs reprises ses prix afin de compenser les pressions sur les marges. Le groupe prévient toutefois d'une baisse séquentielle des ventes et de la marge opérationnelle au troisième trimestre, ce qui pourrait signifier que la demande a atteint son apogée. Ventes et marge devraient donc reculer en comparaison du trimestre antérieur, mais resteraient en hausse en glissement annuel.