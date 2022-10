Caterpillar : la chenille redémarre

(Boursier.com) — Caterpillar a battu le consensus pour son troisième trimestre. Le géant américain des engins miniers et de construction a fait état d'un bénéfice ajusté trimestriel par action de 3,95$ et de revenus de 15 milliards de dollars, en croissance de 21% en glissement annuel. Le consensus de marché était de 3,16$ de bénéfice ajusté par action pour 14,48 milliards de revenus. Le bénéfice net consolidé a été de 2,01 milliards de dollars soit 3,87$ par titre, contre 1,43 milliard pour la période comparable, l'an dernier. "Je tiens à remercier notre équipe mondiale pour avoir réalisé un autre trimestre de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et un bénéfice par action ajusté record", a déclaré le directeur général, Jim Umpleby. "Notre équipe reste concentrée sur le service aux clients, alors que nous avons continué à voir une demande saine sur la plupart de nos marchés finaux au cours du troisième trimestre".