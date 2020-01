Caterpillar : du pour et du contre...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Caterpillar consolide avant bourse à Wall Street, le groupe ayant publié des profits trimestriels solides, mais aussi des revenus et perspectives inférieurs aux attentes. Le géant américain des équipements miniers et de construction a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars soit 1,97$ par titre, contre 1,05 milliard de dollars et 1,78$ par action un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a représenté 2,63$, contre 2,55$ un an avant et 2,38$ de consensus. Les revenus ont régressé à 13,14 milliards de dollars, contre 14,34 milliards un an auparavant et 13,5 Mds$ de consensus. Le groupe estime que la poursuite de l'incertitude économique globale devrait encore peser sur ses ventes en 2020. Sur l'exercice en question, Caterpillar envisage un bpa allant de 8,50 à 10$, contre 10,60$ de consensus.