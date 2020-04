Caterpillar : aucune hausse de salaire cette année

(Boursier.com) — Caterpillar a annoncé l'annulation de toutes les hausses de rémunération prévues pour ses cadres dirigeants comme pour ses salariés en contrat à durée indéterminée cette année afin de contenir ses coûts face aux retombées de la pandémie sur ses activités. Cette décision intervient quelques jours après que le plus grand fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière eut retiré ses prévisions financières 2020 et suspendu certaines activités, évoquant l'incertitude causée par la pandémie qui a entamé les ventes d'équipements et touché les chaînes d'approvisionnement.

Caterpillar a souligné que bien que l'entreprise ne connaisse pas encore l'impact complet de l'incertitude économique sur ses activités, elle doit agir avec un "sentiment d'urgence" pour répondre à cette situation "extrêmement difficile". Le groupe a ainsi également indiqué qu'il ne versera pas de primes aux employés éligibles l'année prochaine.