Catering International Services : projet de transfert sur Euronext Growth approuvé

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Ordinaire de la Société CIS réunie ce jour, a approuvé le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C), vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en oeuvre ce transfert de marché de cotation. Le Conseil d'administration, qui s'est également réuni ce jour à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, a décidé de mettre en oeuvre ce transfert. Ce projet "vise à permettre à CIS d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille, sa capitalisation boursière et son profil, avec un fonctionnement simplifié, plus approprié à ses besoins actuels". Le transfert serait effectif au plus tôt à partir du 7 novembre, avec radiation des titres d'Euronext Paris et admission sur Euronext Growth Paris.