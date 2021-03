Catering International Services : nouveau développement en Russie pour AKC

(Boursier.com) — Depuis le 1er février, la filiale AKC de Catering International Services en Russie a démarré un nouveau contrat de restauration, services hôteliers et facility management sur le site de Salekaptskoye, en Sibérie occidentale, pour l'un de ses clients dans le secteur de l'Oil & Gas. Depuis 1992, cette filiale russe accompagne les acteurs majeurs des secteurs des hydrocarbures (onshore et offshore), des mines et de la construction dans la gestion quotidienne de leurs sites, rappelle le groupe. "Nos équipes opèrent dans 9 régions en Russie et ont su s'adapter et développer une gestion de la chaîne d'approvisionnement efficace et adaptée aux conditions climatiques extrêmes", ajoute CIS dans un bref communiqué.