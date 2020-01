Catering International Services : CIS Tchad félicité par son client EEPCI

Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — CIS Tchad a célébré ses 14 ans sans accident de travail avec arrêt. Cette performance de plus de 13 millions d'heures travaillées a été récompensée et félicitée par son client EEPCI (filiale tchadienne du ExxonMobil, premier Groupe pétrolier mondial).

Depuis près de 20 ans, CIS Tchad assure les services de restauration, d'hébergement et de services supports pour son client EEPCI sur la base-vie de Komé située à 600 kms de N'Djamena.

Ce succès a été célébré en présence du top management de EEPCI et de Régis Arnoux, PDG du Groupe CIS : "Je remercie le EEPCI pour la confiance renouvelée accordée à CIS et je félicite nos équipes pour leur professionnalisme et implication en matière de santé et sécurité qui ont permis cette performance exceptionnelle".

"Les 11.800 collaborateurs du Groupe s'engagent au quotidien pour garantir la santé et la sécurité de tous sur nos sites d'opérations, qui sont la priorité de CIS" rappelle le groupe.