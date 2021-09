Catana : un carnet de commandes de 252 ME

(Boursier.com) — Catana affirme vivre une période exceptionnelle sur le plan commercial, propulsant son carnet de commandes à 252 ME, quatre fois supérieur à ce qu'il était un an plus tôt.

Privé de salons nautiques depuis 18 mois en raison de la crise sanitaire, Catana a pu faire une rentrée en force à l'occasion des premiers salons de la saison 2021/2022, à Cannes tout d'abord où l'ensemble de ses modèles a pu être proposé, puis à Gênes avant d'aborder cette semaine le Grand Pavois de La Rochelle. Les salons de Barcelone et d'Annapolis suivront très rapidement derrière.

La société dispose aujourd'hui d'un carnet de commandes de 252 ME pour plus de 450 bateaux et se répartit comme suit, 142 ME pour l'exercice en cours 2021/2022 et 110 ME pour l'exercice 2022/2023.