Catana se lance dans les bateaux à moteurs

(Boursier.com) — Le spécialiste des multicoques à voile Catana Group annonce ouvrir une nouvelle page de son histoire avec la création d'un pôle motonautique au Portugal grâce à la prise de participation majoritaire dans la société portugaise Composite Solutions.

Moyennant un investissement de 2 ME, Catana prend une participation de 50,01% de la société Composite Solutions, valorisée 4 ME. Dans le même temps, le Groupe familial Financière Poncin, au travers sa filiale AP Yacht Conception, prendra également une participation de 39,99% pour 1,6 ME. Les fondateurs de la société conservent par ailleurs 10% du capital.

Disposant aujourd'hui d'un capital de 260 KE, le tour de table s'est d'ores et déjà entendu pour porter le capital de cette société à 5 ME d'ici l'été prochain. Ces apports en capital seront exécutés au prorata de leur participation.

Fondée en 2014, Composite Solutions est une société familiale qui dispose d'un savoir-faire conséquent dans le domaine du composite. Elle conçoit et produit des équipements nautiques sur mesure, essentiellement en composite, pour différents compartiments nautiques (entités portuaires, marinas, parcs éoliens offshore, instituts de recherche des universités, etc...). Son activité sera désormais majoritairement orientée vers les besoins du pôle motonautique de Catana Group

Disposant d'une équipe de plus de 50 personnes et d'une infrastructure immobilière de plus de 6.000 mètres carrés, Composite Solutions devient ainsi le partenaire technique pour la première phase de développement des moules, outillages et prototypes de la nouvelle gamme. Ce travail a déjà commencé depuis plusieurs mois et la seconde étape du projet sera la construction d'une nouvelle usine qui accueillera ainsi toutes les productions de bateaux à moteur du Groupe. Ainsi, Catana a d'ores et déjà pris des dispositions avec les autorités locales afin de disposer de parcelles suffisantes en bordure de plan d'eau pour répondre à ses ambitions dans les prochaines années.