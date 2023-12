Catana : résultats annuels en progression

(Boursier.com) — Le fabricant de catamarans Catana a dégagé sur son exercice 2022-2023 un résultat opérationnel de 25,6 ME contre 23,8 ME en 2022. Le résultat net part du Groupe poursuit sa progression à 19,3 ME contre 15,9 ME en 2022.

Les comptes intègrent cette année, la société portugaise COMPOSITE SOLUTIONS, dont le groupe a pris le contrôle en février 2023 afin d'y lancer prochainement son nouveau département motonautique. Après les premiers coûts industriels nés du développement de la gamme motonautique YOT et quelques ajustements bilantiels issus du changement de périmètre d'activité de la société COMPOSITE SOLUTIONS, cette dernière affiche un résultat négatif à 0,7 ME.

Le lancement commercial réussi du premier modèle hors-bord YOT est jugé de très bon augure et un second modèle sera présenté sur l'exercice en cours.

" Si les prises de commandes de l'automne sont restées correctes, l'incertitude est de mise. Elle nécessite une grande prudence concernant l'activité commerciale en 2024 et ses éventuels impacts sur le rythme des affaires des exercices suivants. Les potentiels de développement restent nombreux sur toutes les zones d'implantation du Groupe et la visibilité du carnet de commandes, bien que réduite, reste cependant suffisante pour piloter convenablement les organisations industrielles ", annonce Catana.

La prochaine Assemblée Générale se tiendra le 29 février 2024, durant laquelle le versement d'un dividende de 0,15 euro par action sera proposé. La trésorerie nette de l'entreprise était de 37,7 ME en fin d'exercice 2022-2023.