Catana : prend la vague

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Catana bondit de 7,3% à 5,6 euros au lendemain de son point trimestriel. Dans une année qualifiée de transition par le management, Catana a conservé une bonne dynamique avec un premier trimestre 2023/2024 en hausse de 16,4% à 46,7 ME. Même si la visibilité est moins profonde qu'il y a quelques mois, elle reste cependant suffisante pour conserver une bonne dynamique de croissance. Dans ce cadre, doté d'une base commerciale solide, le Groupe poursuit son plan stratégique visant à renforcer significativement son potentiel de développement sur le long terme. Fort du succès mondial de sa gamme BALI, dont le potentiel va être encore renforcé, et avec de réels atouts pour attaquer le segment motonautique, le Groupe aborde les prochaines années avec sérénité.

Bien que la visibilité de la société soit actuellement limitée, TP ICAP Midcap considère que la valorisation actuelle est très attractive (2,6x EV/EBIT 2024E), pour un groupe disposant d'un portefeuille de marques diversifiées et d'une importante position sur le marché. À la suite de la mise à jour des comparables, paramètres de marché et de ses estimations, le broker confirme sa recommandation 'achat' et avec un objectif de cours ajusté de 9,1 à 8,9 euros.