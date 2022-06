Catana : prend la vague

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Catana grimpe de près de 9% à 7,95 euros à l'ouverture du marché parisien. Le plaisancier a fait état d'un excellent premier semestre avec un résultat opérationnel de 11,5 ME, multiplié par deux sur un an, matérialisant une marge opérationnelle de 16% contre 12% un an plus tôt.

Au cours de ces 6 premiers mois de l'exercice, l'explosion du carnet de commandes a multiplié par 2,7 le montant des acomptes perçus par le Groupe, expliquant en partie la variation favorable du BFR à hauteur de 18,6 ME. Grâce à ces deux éléments, les flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles ressortent nettement positifs de 31 ME.

Outre la croissance historique pour 2021/2022, qui permettra d'atteindre 160 ME de chiffre d'affaires, le carnet de commandes confirme d'excellentes perspectives pour les deux années à venir, puisque 210 ME de facturations sont d'ores et déjà assurées pour 2022/2023, ainsi que 160 ME pour 2023/2024 sur un objectif supérieur à 250 ME.