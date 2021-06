Catana : le vent en poupe, au plus haut depuis 2007

Catana : le vent en poupe, au plus haut depuis 2007









Crédit photo © Catana Group

(Boursier.com) — Catana continue à surfer sur la vague de ses semestriels avec un titre qui grimpe encore de 3,9% à 4,7 euros, au plus haut depuis l'été 2007. Le fabricant de catamaran a dévoilé la semaine passée un chiffre d'affaires intermédiaire de 48,5 millions d'euros, en croissance de 16%, dans un contexte perturbé par la crise sanitaire mondiale et le repli important des ventes du secteur nautique. Le résultat opérationnel a été multiplié par deux, à 5,8 millions d'euros, matérialisant une marge de 12%. Sur un seul semestre, la rentabilité est ainsi quasiment équivalente à celle de l'ensemble de l'exercice 2019-2020. Autre bonne nouvelle, le carnet de commandes de bateaux neufs engrangé pour 2021-2022 dépasse déjà 61 ME, en hausse de 35% sur un an. De quoi permettre au titre de voir plus haut ?