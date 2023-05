Catana : le PDG Olivier Poncin est décédé, son fils devrait être nommé à la direction générale

(Boursier.com) — La cotation des actions Catana est suspendue sur Euronext Paris depuis ce matin. Une suspension liée au décès d'Olivier Poncin, le PDG de la société. Le fondateur du plaisancier avait 69 ans.

"Chef d'entreprise fédérateur, il a su construire une vision d'entreprise partagée et associer ses équipes aux décisions stratégiques. Sa capacité à motiver, partager et échanger ont été son fil conducteur. Olivier Poncin était profondément humain, proche de ses collaborateurs, investi dans l'action et le travail, honnête et d'une force de caractère hors du commun. Il marque le secteur par sa capacité d'innovation et sa vision d'une nouvelle plaisance. Il a su imaginer une autre façon de naviguer, dessiner la plaisance d'aujourd'hui et de demain, à contrecourant de la conception traditionnelle. Il a su convaincre, innover, lutter, avec cette capacité de persévérance et de rigueur hors du commun", explique la société.

"Souhaitant prendre un peu de recul sur la direction opérationnelle, il a décidé de mettre en place en 2018 un comité de direction complet dans toutes ses lignes afin de conduire et relayer la stratégie du Groupe. En 2022, il a également initié l'évolution de la gouvernance de Catana, le conseil d'administration ayant nommé son fils Aurélien Poncin Directeur Général Délégué. Membre de la direction de l'entreprise à différentes fonctions depuis 2006, mais également entrepreneur, Aurélien Poncin a pris une place de plus en plus importante dans le management du Groupe au cours des dernières années".

Un conseil d'administration se réunira prochainement en vue de proposer la cooptation d'Aurélien Poncin, en qualité d'administrateur de Catana et en qualité de nouveau Président-Directeur général. Par ailleurs, David Etien, Directeur Administratif et Financier historique du Groupe mais aussi proche collaborateur d'Olivier Poncin depuis 30 ans, sera nommé Directeur Général Délégué.