Catana : le carnet de commandes s'envole, le titre aussi

(Boursier.com) — En tête du SRD, Catana s'envole de 12,3% à 6,3 euros alors que le groupe nautique a indiqué hier soir " vivre une période exceptionnelle sur le plan commercial ". Privé de salons nautiques depuis 18 mois en raison de la crise sanitaire, Catana a pu faire une rentrée en force à l'occasion des premiers salons de la saison 2021/2022, à Cannes tout d'abord où l'ensemble de ses modèles a pu être proposé, puis à Gênes avant d'aborder cette semaine le Grand Pavois de La Rochelle. A ce jour, le carnet de commandes de la société atteint 252 ME, quatre fois supérieur à ce qu'il était un an plus tôt. Il se décompose en 142 ME pour l'exercice en cours 2021/2022 et 110 ME pour l'exercice suivant.

"Avec trois usines de production dont le potentiel a été significativement augmenté au cours des trois dernières années, cette croissance des ventes va s'accompagner d'une accélération majeure des cadences de production", a souligné Catana.