Catana Group : un troisième trimestre à l'arrêt

(Boursier.com) — Catana Group n'a réalisé que 4,9 ME de chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2019-2020 (1er mars au 31 mai 2020) à comparer à 18,3 ME un an plus tôt.

Après deux trimestres en forte croissance conformément au plan de marche annoncé pour 2020, le chiffre d'affaires du T3 est totalement impacté par les conséquences de la crise sanitaire COVID-19. Comme annoncé dès le début de la crise, Catana rappelle que ce coup d'arrêt bloquera la croissance attendue et confirme les perspectives d'un exercice légèrement supérieur par rapport à 2019 dans les ventes de bateaux neufs.

Dans ce cadre, les facturations de bateaux neufs du T3 ne se limitent qu'aux seules livraisons qui ont été effectuées sur la première quinzaine de mars. Le groupe s'emploie actuellement pleinement à la montée en puissance des livraisons de bateaux à effectuer d'ici le 31 août 2020, permettant de limiter les conséquences de la crise COVID-19 sur cet exercice, en préservant un niveau d'activité globalement proche de celui de 2018-2019. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires se situe à 46,6 ME contre 51,1 ME un an plus tôt.

Dans un marché des catamarans mécaniquement adossé en majorité aux professionnels de la location, donc au secteur du tourisme, Catana estime que les perspectives d'un retour aux conditions normales de marché seront notamment conditionnées à une évolution favorable de la crise sanitaire permettant au plus tôt de lever tous les doutes sur la saison touristique 2021, au redressement de la situation économique des loueurs après une mauvaise saison 2020 et au retour de la confiance du secteur du financement spécialisé dans le nautisme, notamment vis-à-vis du marché des loueurs.

Catana précise disposer d'une situation financière de départ saine, sans stock de bateaux invendus, y compris dans le réseau de distribution.