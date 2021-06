Catana Group résiste bien à la tempête sanitaire

Crédit photo © Catana Group

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020-2021, Catana Group confirme la poursuite d'un développement dynamique, avec un chiffre d'affaires global de 48,5 millions d'euros (41,8 ME sur la même période en 2019/2020). Il est en croissance de +16%, dans un contexte perturbé par la crise sanitaire mondiale et le repli important des ventes du secteur nautique.

Le carnet de commandes avait plutôt bien résisté aux conséquences du premier confinement au printemps 2020. Le Groupe a également réussi à maintenir un niveau de ventes satisfaisant au cours du 1er semestre 2020-2021.

Catana Group enregistre une hausse de 98% de son résultat opérationnel qui s'établit à 5,8 ME (2,9 ME un an plus tôt). Il représente 12% du chiffre d'affaires (7% un an plus tôt).

Le résultat net de l'ensemble consolidé enregistre une hausse de +83% et ressort positif de 5,1 ME (2,8 ME en février 2020). Ce résultat représente 10,5% du chiffre d'affaires (6,6% en février 2020). Sur un seul semestre, la rentabilité de Catana Group est quasiment équivalente à celle de l'ensemble de l'exercice 2019-/2020.

Situation financière

Les flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles ressortent positifs de 3,7 ME. Le Groupe poursuit par ailleurs le développement de sa gamme, les nouveaux modèles ayant généré un flux de trésorerie net négatif lié aux opérations d'investissements de 3 ME.

La trésorerie globale du Groupe est positive de 35 ME, stable par rapport au 31 août dernier. Avec un endettement financier de 28,7 ME (dont 2,9 ME de crédit-bail et de locations simples et 18,8 ME de Prêts Garantis par l'Etat), le Groupe dispose ainsi d'une trésorerie nette de 6,3 ME (2,6 ME au 29 février 2020) confirmant la solidité de la structure financière du Groupe qui dispose par ailleurs de 40,8 ME de fonds propres.

Des perspectives de croissance intactes

Catana Group compte poursuivre son axe stratégique et rester très actif sur le développement de nouveaux modèles aussi bien pour la marque Catana que pour la marque Bali qui poursuivra l'extension de sa gamme voile et moteur. Le chiffre d'affaires global du Groupe devrait dépasser 15% de croissance.

Dans ce cadre, les apports des nouveaux BALI 4.2 et BALI 4.4 permettront à Catana Group d'accroître sa dynamique actuelle au-delà de l'exercice en cours. Le carnet de commandes de bateaux neufs engrangé pour 2021-2022 dépasse déjà 61 ME, en hausse de 35% par rapport à la même période sur N-1.