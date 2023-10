Catana Group : recule malgré la forte croissance annuelle

(Boursier.com) — Catana Group cède 1,4% à 5,6 euros malgré l'annonce d'une croissance de nouveau très élevée en 2022-2023 (+38%) qui lui fait franchir le cap symbolique des 200 ME de chiffre d'affaires. Le pôle Bateaux, composé quasi exclusivement de ventes de bateaux neufs, affiche une croissance de 38,6% tandis que le pôle Services réalise un exercice très dynamique avec une croissance d'activité de 18%.

Sans surprise, les conditions de marché semblent depuis plusieurs mois se normaliser avec la retombée de l'embellie post-Covid et des paramètres économiques plus favorables à l'attentisme (hausse des taux d'intérêts, difficultés croissantes d'accès au crédit, hausse significative du prix des bateaux depuis près de 3 ans), détaille la firme. Si les premiers salons nautiques ont confirmé un dynamisme moins soutenu qu'en 2021 et 2022, le niveau de prise de commandes reste à ce stade satisfaisant, confirmant que le marché des multicoques reste structurellement bon. De plus, Catana Group ne dispose d'aucun stock de bateaux dans son réseau de distribution.

Anticipant depuis de nombreux mois l'arrivée d'un marché plus complexe, le management n'a pas prévu de hausse significative de ses productions pour 2023/2024 afin de garantir la préservation d'une visibilité de carnet de commandes supérieure à un an, et conserver ainsi les conditions nécessaires au bon pilotage de la performance. Pour autant, cette stratégie de raison n'empêchera pas le Groupe d'enregistrer une huitième année consécutive de croissance, qui devrait s'établir autour de 10% en 2023/2024.

Fort d'un carnet de commandes de plus de 500 ME, d'une base d'actifs à valeur à long terme et d'un portefeuille de marques diversifié (avec la marque YOT qui doit encore contribuer), TP ICAP Midcap pense que le groupe a toutes les cartes en main pour poursuivre sa croissance, même dans un marché moins dynamique. À la suite de la modification de ses estimations et des paramètres de marché, le courtier confirme sa recommandation 'achat' et ajuste son objectif de 9,5 à 9,7 euros.