Catana Group : prudence sur les perspectives après une bonne première moitié d'exercice

(Boursier.com) — Catana Group affiche au premier semestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 94,6 millions d'euros, en croissance de 33% sur un an.

Catana Group confirme une nette amélioration de sa chaîne logistique depuis le début de l'exercice après un exercice fortement perturbé en 2021-2022 par la pénurie des composants.

Cependant, l'approvisionnement en moteurs demeure un point de difficulté, le partenaire motoriste de Catana ne parvenant toujours pas à honorer le rythme des livraisons contractuelles, ce qui maintient une forte inertie dans le cycle des livraisons.

Dans ce cadre, Catana souhaite rester prudent sur ses prévisions chiffrées pour l'exercice en cours, tout en assurant qu'il restera en croissance significative et une nouvelle fois très au-delà de l'évolution du marché.

" La situation géopolitique, doublée d'un contexte économique plus complexe avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêts, sont autant d'éléments susceptibles de contracter plus ou moins la demande s'ils perduraient. Ce contexte n'a pas encore affecté le volume des commandes de l'entreprise ", ajoute le groupe.

Présenté actuellement en avant-première mondiale au salon international de la Grande Motte (34), le nouveau BALI CATSMART (11,8 mètres) verra ses facturations commencer en fin d'exercice 2022-2023. Le prochain objectif portera sur le développement de la gamme BALI dans les grandes tailles (supérieures à 18 mètres), génératrices d'une plus forte marge industrielle.