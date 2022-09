Catana Group obtient la certification MSI 20000 pour la qualité de sa gouvernance financière

(Boursier.com) — CATANA Group annonce avoir obtenu la certification MSI 20000 délivrée par DEKRA, leader européen de l'Audit et de la Certification. Standard de référence, la certification MSI 20000 est une norme internationale qui mesure la solidité et la performance financière d'une entreprise selon son secteur d'activité.

Cette certification atteste, à travers un modèle complet d'évaluation, de la qualité de la gestion financière, de la bonne gouvernance de l'entreprise, et traduit un engagement fort quant à l'intégration d'un ensemble d'exigences sectorielles. Reconnu universellement comme un outil fiable, basé sur un diagnostic de conformité, le référentiel se présente comme un repère, mis à la disposition des acteurs économiques et financiers. Il constitue ainsi un outil de valorisation pour son bénéficiaire en lui conférant notamment un avantage concurrentiel sur le marché.

CATANA Group a été certifié MSI 20000 après un grand audit complet et approfondi portant sur les 6 derniers exercices. Ce dernier met en exergue le fait que le Groupe a réussi à combiner à la fois un niveau de qualité financière globale surperformant allègrement les standards sectoriels, ainsi qu'un équilibre très satisfaisant entre les deux piliers de sa gouvernance financière, à savoir les axes de solidité et de performance financière. En effet, en matière de solidité financière, CATANA présente un schéma de financement basé majoritairement sur ses disponibilités internes en termes de capitaux propres et de rentabilité d'exploitation, permettant au Groupe de jouir d'une très bonne situation de trésorerie et de gestion des actifs-passifs.

Par ailleurs, avec d'excellents scores de gestion des risques financiers (gestion du cycle d'exploitation, risques commerciaux, risques liés au mix financement, etc.), CATANA a pu démontrer un important degré de résilience en 2020, suivi par une reprise robuste dès l'exercice 2021 ce malgré les impacts économiques et financiers de la crise Covid-19 sur la chaîne de valeur (clients et fournisseurs).

Les résultats de l'évaluation ont permis de mettre en lumière le retour progressif de la performance et de la rentabilité du groupe sur cette dernière décennie. Ainsi, CATANA présente sur son dernier exercice des réalisations historiques, tant en termes de performance du cycle d'exploitation, de retours sur investissements, de maitrise des charges et d'efficacité commerciale. Le groupe démontre aujourd'hui un business model fiable et une dynamique de croissance et de rentabilité soutenue.