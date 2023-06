Catana Group : les résultats semestriels progressent malgré les contraintes logistiques

(Boursier.com) — Catana Group affiche au premier semestre de son exercice 2022-2023 un résultat opérationnel de 12,3 millions d'euros, à comparer à 11,5 ME un an plus tôt. Le groupe avait réalisé sur la période un chiffre d'affaires de 94,6 millions d'euros, en croissance de 33% sur un an.

Le fabricant de catamarans explique demeurer en difficulté sur l'approvisionnement de ses moteurs, son partenaire motoriste ne parvenant pas encore à honorer le rythme des livraisons contractuelles ce qui maintient une forte inertie dans le cycle des livraisons. Ces cadencements, combinés à une saisonnalité de livraison plus marquée, ont généré une hausse des stocks de produits finis, tous vendus mais en attente de livraison. Cette situation explique très nettement la variation exceptionnelle de stock d'encours et de produits finis (16 ME) dans ces comptes intermédiaires. Ces bateaux en stock, non facturés, impliquent une marge d'exploitation encore non constatée de 4,5 ME.

Cependant, Catana Group estime que cette situation concernant les moteurs s'améliore dans les prochains mois. En effet, un accord avec un second motoriste vient d'être conclu, ce qui permettra de compléter considérablement les livraisons effectuées par le partenaire historique du Groupe pour l'exercice prochain.

Le résultat net de l'ensemble consolidé continue sa progression et s'établit à 9,9 ME contre 8,2 ME au 1er semestre 2021-2022 soit 10,5 % du chiffre d'affaires.

Malgré les contraintes logistiques qui rendent difficiles les prévisions, Catana Group affirme être d'ores et déjà assuré de réaliser un niveau de croissance élevé sur cet exercice 2022-2023.

" Le carnet de commandes très solide du Groupe, associé aux perspectives logistiques favorables pour l'exercice prochain en raison de l'accord trouvé avec un second motoriste, consolident également la préservation d'un modèle de croissance à deux chiffres sur l'exercice 2024-2025 ", assure Catana.