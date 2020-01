Catana Group : la progression du carnet de commandes accélère !

(Boursier.com) — Catana Group a enregistré au premier trimestre de son exercice 2019-2020 un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros, en hausse de 7,8% par rapport à 2018-2019. Une nouvelle fois sur ce premier trimestre, les ventes de bateaux neufs affichent une croissance de 16% et demeurent l'activité centrale du groupe en représentant 91% de l'activité.

Catana Group précise que cette activité ne tient pas encore compte des facturations des nouveaux catamarans Bali 4.8 et Bali Catspace dont le carnet de commandes actuel confirme qu'ils seront des moteurs essentiels de la forte croissance de l'exercice (facturations à partir du second semestre de l'exercice).

Bien que n'ayant pas encore été présentés au public, le carnet de commandes de ces deux nouveaux modèles représente déjà plus de 30 ME de chiffre d'affaires supplémentaire pour cet exercice 2019-2020.

Après les retombées des derniers salons internationaux récents, et avant le salon de Düsseldorf de fin janvier (1er salon nautique européen), le carnet de commandes connait aujourd'hui un nouveau rebond et s'établit à 140 ME (plus de deux fois le chiffre d'affaires bateaux neufs de 2018-2019). 86 ME sont facturables sur 2019-2020 (incluant les 15,1 ME de facturation du premier trimestre) et 54 ME pour l'exercice 2020-2021.

Catana Group confirme sa prévision d'un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 100 ME pour 2019-2020, soit une croissance supérieure à 30%.