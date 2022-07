Catana Group : forte croissance confirmée

(Boursier.com) — Catana Group a réalisé 36,8 ME de chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2021-2022, en hausse de plus de 40%. Après 9 mois d'exercice, le chiffre d'affaires est en hausse de 45% à 109,3 ME et dépasse déjà nettement le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice 2020-2021 (101 ME). Ce chiffre d'affaires est composé à 95% de ventes de bateaux neufs.

Si le groupe n'exclut pas quelques décalages de livraisons sur le début de l'exercice prochain, Catana assure que ceux-ci ne remettront pas en cause la forte croissance attendue sur l'exercice en cours. A ce stade, le groupe anticipe toujours un chiffre d'affaires autour de 160 ME, soit une croissance minimale de près de 60%.

Pour les deux exercices à venir, Catana Group dispose déjà d'un carnet de commandes de 435 ME réparti en 220 ME pour l'exercice 2022-2023 et 215 ME sur l'exercice 2023-2024.