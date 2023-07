Catana Group : dispose encore de relais de croissance

(Boursier.com) — Trimestre après trimestre, Catana Group déroule sa feuille de route et converti en croissance un carnet de commandes devenu très robuste depuis 2021, tiré par la résilience de sa gamme de catamarans de croisière Bali, devenue incontournable. Ainsi sur le seul 3e trimestre, les ventes de bateaux neufs représentent 97% du chiffre d'affaires atteignant 47,6 millions d'euros (35,5 ME au T3 2022), sur un chiffre d'affaires global de 49,19 ME.

Catana Group confirme à 9 mois sa dynamique de croissance soutenue avec une activité en hausse de +34 ME (+32%) vs 2022 et un chiffre d'affaires de 144,1 ME. D'ailleurs à 9 mois, Catana Group dispose déjà d'un niveau d'activité quasiment similaire à l'ensemble de l'exercice 2021/2022.

Face à des paramètres mondiaux qui se complexifient, Catana Group, désormais solidement ancré dans le trio de tête mondial des fabricants de catamarans, confirme disposer encore de relais de croissance que l'entreprise compte déployer de manière maitrisée tout en restant fidèle à sa ligne volontariste, innovante, flexible et agile.