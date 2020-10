Catana Group : chiffre d'affaires annuel en hausse de 11%, prudence pour 2021

(Boursier.com) — Catana Group a finalement réalisé près de 82 millions d'euros de chiffre d'affaires sur son exercice 2019-2020, soit une croissance annuelle de 11%. Le groupe a renoué avec une forte activité sur le dernier trimestre (+34% par rapport à n-1) après un troisième trimestre presque à l'arrêt avec la fermeture de ses trois usines de fabrication françaises et tunisienne et les nombreuses restrictions dans les zones de navigation.

Ce second semestre, marqué par la COVID-19, aura bien évidemment pesé sur les capacités d'absorption des frais fixes du groupe, en particulier en Tunisie où les mesures de chômage partiel n'existent pas et où des choix sociaux (maintien de salaires) ont été faits. De plus, les reprises d'activités se sont déroulées dans un contexte extrêmement contraint et pénalisant sur le plan des organisations industrielles, de ce fait moins productives. Catana assure qu'il conservera néanmoins une rentabilité significative.

A date, le groupe dispose toujours d'un bon carnet de commandes qui garantit d'ores et déjà pour 2020-2021 près de 60 ME d'activité dans les ventes de bateaux neufs. Dans un marché dans lequel le secteur de la location reste important, Catana se montre prudent car si un sursaut d'activité a pu être ressenti en juillet et août par bon nombre de loueurs, cette situation n'efface pas pour autant leurs difficultés qui demeurent sur certaines destinations longs courriers (Caraïbes, Asie, Océanie, notamment).

"Dans ce contexte inédit, leur chaîne de financement s'est également tendue et les perspectives d'activité pour le printemps-été 2021 demeurent encore incertaines et incitent les loueurs à la prudence", commente Catana, d'autant que l'annulation de la majeure partie des salons d'automne et probablement ceux d'hiver, ajoute à l'attentisme observé.

Catana reste quand même actif commercialement avec l'organisation de nombreuses expositions privées en France à travers le reste du monde via son réseau d'agents.

Après les récents lancements du BALI CATSPACE et du BALI 4.8, le groupe propose déjà le nouveau BALI 4.6. Il présentera début 2021 son nouveau BALI 4.2 ainsi que la version Motoryacht du BALI CATSPACE. Comme prévu dans sa feuille de route, Catana présentera fin 2021 un nouveau modèle très innovant.