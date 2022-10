Catana Group : 46% de croissance sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires global de 148 ME sur l'exercice 2021-2022, Catana Group enregistre la plus forte croissance de son histoire (+46%) malgré des pénuries de pièces et de main d'oeuvre ayant généré des décalages de livraison représentant 18 ME de facturations reportées sur N+1. Le groupe se félicite de s'être hissé en quelques années seulement au troisième rang mondial des constructeurs de catamarans.

Outre les pénuries de pièces qui ont perturbé les organisations industrielles et allongé les délais de livraison des bateaux, le groupe a dû affronter une augmentation importante du prix des composants. Ainsi, face à une forte hausse du prix de ses matières premières (lesquelles représentent entre 40 et 50% du prix de vente d'un bateau), Catana Group a opté pour une répercussion quasi-totale de cette augmentation avec une hausse de ses tarifs de 7 à 9% en fonction des modèles.

Le groupe ne note pas à ce stade le moindre ralentissement de ses ventes. Malgré la hausse de ses prix de vente, il a pu au contraire observer dans les premiers salons de la rentrée (Cannes, Gênes, La Rochelle, Southampton) que les intentions d'achats de la part des particuliers et des professionnels restaient encore vives.

L'évolution du carnet de commandes du Groupe traduit d'ailleurs bien cette tendance puisque celui-ci s'établit aujourd'hui à 450 ME répartis sur les exercices 2023 et 2024. En restant prudent sur les conditions industrielles qui devraient être difficiles encore cette année, et dans un contexte de pénurie encore présent, ce carnet de commandes permet à Catana Group de viser une croissance proche de 40% sur l'exercice en cours.