Catana Group : 35% de croissance pour commencer l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Catana Group affiche au premier trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 40,1 millions d'euros, en croissance de 35% sur un an. " Bien qu'entrant dans une période de l'exercice moins propice aux livraisons, les ventes de bateaux neufs BALI et CATANA continuent à alimenter la dynamique de croissance et affichent une progression de plus de 36% ", explique le groupe. L'activité de Services, principalement portée par la filiale varoise Port Pin Rolland, progresse également nettement avec 1,8 ME d'activité contre 1 ME au cours du premier trimestre 2021-2022.

Après un exercice précédent perturbé, Catana Group observe une amélioration conséquente de la chaîne logistique qui permet peu à peu de retrouver davantage d'efficacité sur le plan industriel. Présent l'automne dernier dans tous les principaux salons nautiques mondiaux, le groupe observe toujours un très vif intérêt autour de son concept BALI et de sa gamme désormais très complète. Ainsi, les prises de commandes auprès du réseau de concessionnaires et des loueurs professionnels continuent leur progression et concernent désormais aussi l'exercice 2024-2025.

Cette tendance consolide ainsi les perspectives de Catana Group dont la croissance continue à être supérieure à celle du marché. Le groupe reste confiant sur de nouvelles perspectives de croissance soutenue et très rentable pour l'exercice en cours.