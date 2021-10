Catana dépasse les 100 ME de revenus annuels

(Boursier.com) — Catana franchit la barre des 100 millions d'euros de revenus annuels. Malgré la crise sanitaire qui continue à perturber l'activité, le groupe nautique affiche une croissance de 22% sur son exercice 2020-2021 (101 ME) grâce notamment au succès de la gamme BALI, toujours plébiscitée dans son marché. Traduisant cette dynamique, les ventes de bateaux neufs affichent une croissance de 26% et représentent 93% du chiffre d'affaires global du Groupe.

Amorcé en 2014, le succès des BALI a changé Catana, qui est passé en 7 ans d'un acteur de niche au statut de troisième constructeur mondial de catamarans. Ainsi, plus de 700 BALI ont pu être livrés sur toutes les mers du globe, permettant à un public de plus en plus large de découvrir et d'apprécier les innovations propres à cette marque, venant ainsi valider la stratégie R&D du Groupe. Ce parcours aboutit à un ancrage désormais très solide de la marque dans la hiérarchie mondiale du marché des multicoques.

Par ailleurs, dans une année complexe marquée par les confinements, les activités du pôle SERVICES de la filiale PORT PIN ROLLAND (manutention, entretien, réparation et construction de plateformes destinées aux professionnels du " day charter ") ont affiché une très belle dynamique avec une activité en croissance de 16% par rapport à 2020.

Face à une situation sanitaire de mieux en mieux orientée, depuis l'accélération des campagnes de vaccination, le Groupe a enregistré une très nette progression de ses ventes au cours des derniers mois, dans un marché qui semble reprendre peu à peu ses marques d'avant COVID. La tenue des traditionnels salons nautiques de la rentrée (Cannes, Gênes, La Rochelle, Annapolis et Barcelone) a traduit cette tendance et a enfin permis au Groupe de montrer la totalité de sa flotte BALI (CATSPACE, BALI 4.2, BALI 4.6, BALI 4.8, BALI 5.4) dont l'essentiel des modèles a été lancé au cours des deux derniers exercices sans possibilité d'exposition dans des salons.

Cette dynamique va être renforcée dans les prochains mois avec les sorties du BALI 4.4 et du nouveau modèle Catana Océan Class qui va marquer le choix stratégique de renforcer le potentiel de la marque Catana, après plusieurs années de concentration sur la mise en oeuvre du développement de la marque BALI.

Dans ce climat mondial mieux orienté et avec une force de frappe encore plus conséquente, Catana voit son carnet de commandes s'envoler en volume et en qualité. Celui-ci totalise à ce jour 327 ME pour près de 600 bateaux (contre 60 ME un an plus tôt) et se répartit comme suit : 145 ME concernent l'exercice en cours 2021/2022 ; 142 ME concernent l'exercice prochain 2022/2023 ; 40 ME sont également déjà positionnés sur 2023/2024.

Ce carnet de commandes ouvre ainsi la voie à une croissance très forte et une rentabilité accrue sur les deux exercices à venir, renforçant ainsi les bonnes perspectives du Groupe.