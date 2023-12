Catana : coup de vent après les résultats

(Boursier.com) — Catana décroche de 7,3% à 6 euros au lendemain de son point annuel. Si le bénéfice net a progressé, la marge opérationnelle a décliné à 12,4% (vs 15,8% en 2022), reflétant l'intégration de Composite Solutions, une perturbation de la productivité globale (principalement due à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement) et l'impact de l'inflation.

"Si les prises de commandes de l'automne sont restées correctes, l'incertitude est de mise. Elle nécessite une grande prudence concernant l'activité commerciale en 2024 et ses éventuels impacts sur le rythme des affaires des exercices suivants. Les potentiels de développement restent nombreux sur toutes les zones d'implantation du Groupe et la visibilité du carnet de commandes, bien que réduite, reste cependant suffisante pour piloter convenablement les organisations industrielles", a annoncé Catana.

Pour TP ICAP Midcap, malgré la pression sur la marge opérationnelle, la rentabilité du groupe reste solide. L'analyste pense que le groupe sera en mesure de retrouver les niveaux de marge opérationnelle de 2022 d'ici 2025, en optimisant ses chaînes d'approvisionnement, sa production globale et grâce au lancement de la marque YOT, dont un second modèle sera lancé au cours de l'exercice actuel. La position de trésorerie nette du groupe lui assure une bonne marge de manoeuvre à ce stade du développement d'un concept totalement nouveau... À la suite de la mise à jour de ses estimations et des comparables, le broker confirme sa recommandation 'achat' et ajuste son objectif de 9,7 à 9,1 euros. Selon lui, le groupe reste significativement sous-évalué par rapport à ses pairs (EV/EBIT 2024 de 4,3,x ; -24% par rapport à un mix de comparables), pour une société disposant d'un portefeuille de marques diversifié et d'une base d'actifs de valeur à long terme.